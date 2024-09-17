Автоэксперты рассказали, когда ждать скидок на автомобили

Соловьев отметил, что будущее повышение утильсбора вызвало повышенный спрос на автомобили в августе. Однако россиянам стоит ждать традиционных праздничных скидок через два месяца.

Помимо этого, он заявил, что остаются варианты с заказом б/у авто из Кореи, Китая или Японии с самостоятельной уплатой льготного утильсбора.

Ранее стало известно, что в России упали цены на подержанные автомобили, передает Telegram-канал RT.

