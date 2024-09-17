Автоэксперты рассказали, когда ждать скидок на автомобили
Покупатели, скорее всего, смогут приобрести автомобиль 2024 года со скидкой уже в декабре-феврале, сообщил автоблогер и автоэксперт Евгений Соловьев. Его слова приводят aif.ru.
Соловьев отметил, что будущее повышение утильсбора вызвало повышенный спрос на автомобили в августе. Однако россиянам стоит ждать традиционных праздничных скидок через два месяца.
Помимо этого, он заявил, что остаются варианты с заказом б/у авто из Кореи, Китая или Японии с самостоятельной уплатой льготного утильсбора.
Ранее стало известно, что в России упали цены на подержанные автомобили, передает Telegram-канал RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru