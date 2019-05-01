Автоэксперты против! Новые дорожные знаки - отъем денег автомобилистов
Автоэксперты в беседе с НСН оценили нововведение об уменьшении дорожных знаков.
В Роccии вcтупил в cилу новый нaционaльный ГОCТ, который предуcмaтривaет появление новых дорожных знaков, a тaкже уcтaновку в городaх знaков уменьшенного рaзмерa. Документ был опубликовaн в нормaтивно-прaвовой бaзе «Роccийcкой гaзеты», cообщaет Гaзетa.ру.
Теперь нa дорогaх появятcя знaки «Выделеннaя полоca трaмвaя», «Диaгонaльный пешеходный переход» и cовмещенные знaки «Плaтнaя пaрковкa», «Пaрковкa для инвaлидов». Новые обознaчения помогут перейти перекреcток, уточнят время пaрковки и предупредят об инвaлидaх.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в целесообразности новых знаков. Он считает, что нововведение не сделает российские дороги более безопасными.
«Не понимаю, зачем это нужно. Единственное объяснение: кому-то нужно было заработать деньги на выполнение соответствующего заказа по производству и размещению этих знаков. Водители за много лет управления транспортным средством привыкают к определенным габаритам знаков и на новые могут не обратить внимания, не заметить. Точно, что безопасней на дорогах от этого не станет. Вместо того, чтобы тратить деньги на то, что не усиливает безопасность, что не отвечает кардинальным целям общества и государства, это мягко говоря, нерационально», - считает Похмелкин.
В свою очередь, глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что введение новых дорожных знаков уменьшенного размера – одна из наименее актуальных для водителей тем.
«Лично меня, как водителя, больше волнует количество знаков, которые развешены в крупных городах. Например, в Москве, на одном столбе можно встретить до 12 знаков. Вопрос размера знаков идёт десятым номером, это вообще никому не интересно. У нас сейчас особо остро стоит вопрос о том, что вместо организации и обеспечения безопасность дорожного пространства, местные власти занимаются отъёмом денег у автомобилистов, создавая искусственные препоны. . На местах за организацию отвечает не ГИБДД, а орган исполнительной власти. Так, например, некоторые рисуют схему организации дорожного движения, которая, к сожалению, противоречит существующим нормативным актам. То есть, делают скоростное ограничение, которое ничем не мотивировано. На федеральной трассе ставится ограничение 40 км/ч для того, чтобы нагло собирать с людей деньги. Важно провести глобальный аудит уличной дорожной сети», - отметил собеседник НСН.
Напомним, эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Он был задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей.
В московском Центре организации дорожного движения подчеркнули, что замена дорожных знаков делается для улучшения внешнего облика улиц. Как отметили в ЦОДД, за два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах. В 2019-ом они появятся еще как минимум на 37-ми.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене