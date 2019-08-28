Автоэксперты признали вредным ограничение скорости для водителей с детьми

Понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей, предложил глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии. Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км/ч.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал уверенность, что это предложение не пройдет.