Автоэксперты признали вредным ограничение скорости для водителей с детьми
В эфире НСН они раскритиковали предложение главы ГИБДД.
Понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей, предложил глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии. Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км/ч.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал уверенность, что это предложение не пройдет.
«Самая безопасная скорость, что установлено наукой, это скорость потока. Если поток идет 90 км/ч, то двигаться со скоростью 70 км/ч достаточно опасно. Тебя все обгоняют, все гудят, ты сам начинаешь нервничать», - отметил он.
С ним солидарен и автоэксперт Олег Осипов.
«Это очень странное предложение. Представьте себе поток – 60-80-100 км, - и какая-то часть людей, которые перевозят детей, едет на 20 км медленнее. У вас получаются, во-первых, заторы, во-вторых, рваное движение. Другие участники движения вынуждены будут обгонять. Просто надо голову на плечах иметь и уметь водить. И никаких искусственных мер не понадобится», - подчеркнул Осипов в беседе с НСН.
Ранее автомобильные эксперты рассказали НСН, почему бессмысленно ограничивать скорость машин с шипованной резиной.
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