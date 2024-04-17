Автоэксперты оценили проблемы с запчастями для китайских авто в РФ

По его словам, в отношении легковушек компаний Chery, Geely, Haval и других, ситуация наоборот, стабильна, так как они уже давно представлены в России и покупателям не приходится ждать запчасти по два-три месяца.

Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук, в свою очередь, указал, что проблема заказа автозапчастей всё же существует.

«Китайские производители заточены под объёмные поставки на сборочные предприятия и совсем не готовы импортировать малые партии в Россию. По этой же причине много фальсификата — до 30-50% от всего рынка», - указал он.

Демчук добавил, что в первую очередь это может коснуться автовладельцев, которые приобрели машины из КНР по «серой схеме».

Ранее руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов заявил, что в России растёт количество угнанных китайских автомобилей, которые похищают для разбора на запчасти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

