Автоэксперт: Цены на автомобили выросли на 20% и продолжат расти

С 1 ноября восемь иностранных автомобильных брендов повысили цены. В частности, подорожали машины марок Cherry, Citroen, Gelly, Jeep, Peugeot, Toyota, Suzuki и Kia. Как сильно подорожали автомобили, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«По разным моделям цены на новые автомобили выросли почти на 20%. К сожалению, ситуация сейчас очень тяжелая на рынке, при этом цены на рынке новых автомобилей очень сильно давят на цены на вторичке, в связи с чем на вторичном рынке цены выросли вообще на 33%. Так как на рынке сохраняется дефицит практически по всем маркам и моделям, то цены до конца года продолжат расти. Но рост будет уже не значительный, буквально 1-2% за два месяца», - рассказал он.

Автоэксперт также отметил, что если, по оптимистичным прогнозам, пик с дефицитом автомобилей пройдет в первой половине следующего года, то к лету ситуация на авторынке начнет стабилизироваться.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о закрытых тендерах для Федеральной службы охраны.

