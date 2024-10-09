Автоэксперт Субботин рассказал о звуках, которые издаёт сломанный автомобиль
Сломанный автомобиль может издавать различные звуки, которые говорят о необходимости ремонта. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
По его словам, более громкие чем обычно «звуки мотора на выхлопе» могут свидетельствовать о прогаре системы выхлопа, сифона и прокладок. Дробящий звук может появиться в результате износа или поломки стойки стабилизатора.
Если у автомобилей с ручной коробкой передач начинает барабанить в момент, когда водитель отпускает сцепление, то это может говорить о проблемах с подшипниками или сцеплением. У машин с "автоматом" стук при трогании может появиться из-за проблем с коробкой передач.
«Самое неприятное - низкочастотные удары в моторе при нажатии на газ. Так стучит двигатель и износ подшипников скольжения коленчатого вала... Если так продолжать ездить, то двигатель может взорваться», — заключил Субботин.
Ранее Минпромторг РФ дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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