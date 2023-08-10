Автоэксперт: стоимость техобслуживания машин увеличится на 15%

По ее мнению, к подорожанию приведет повышение цен на нормо-час на ремонт в автосервисах. Также повлияет рост заработной платы сотрудников, сказала Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одной причиной эксперт указала падение курса рубля. Рост валюты приведет к увеличению стоимости ввозимых в страну запчастей, объяснила Овчинникова.

Она уточнила, что по итогам первых шести месяцев 2023 года средний чек за ремонт автомобиля составил 7,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го ценник вырос на 20%.

Ранее сообщалось, что китайская компания привезет в Россию тысячу поддержанных автомобилей до конца 2023 года. Возраст большей части машин составляет около пяти лет, передает «Радиоточка НСН».

