Автоэксперт: стоимость техобслуживания машин увеличится на 15%
К концу 2023 года стоимость ремонта машин в автосервисах может вырасти до 15%, считает директор международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова.
По ее мнению, к подорожанию приведет повышение цен на нормо-час на ремонт в автосервисах. Также повлияет рост заработной платы сотрудников, сказала Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru».
Еще одной причиной эксперт указала падение курса рубля. Рост валюты приведет к увеличению стоимости ввозимых в страну запчастей, объяснила Овчинникова.
Она уточнила, что по итогам первых шести месяцев 2023 года средний чек за ремонт автомобиля составил 7,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го ценник вырос на 20%.
Ранее сообщалось, что китайская компания привезет в Россию тысячу поддержанных автомобилей до конца 2023 года. Возраст большей части машин составляет около пяти лет, передает «Радиоточка НСН».
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