AGR: Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda продолжают работу для россиян
Бывшее представительство автоконцерна Volkswagen в России объявило, что дилеры брендов предприятия продолжают работать для россиян. Об этом сообщает компания AGR Automotive Group в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Ранее экс-представительство Volkswagen было продано структуре дилера «Авилон», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом компанию переименовали в AGR.
«Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group», — отмечается в публикации, которая стала первой на странице отечественного представительства с весны прошлого года.
Компания указала, что деятельность продолжают дилерские предприятия Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.
AGR Automotive Group также перезапустила свой сайт и сообщества в Telegram и «Одноклассниках».
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