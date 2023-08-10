AGR: Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda продолжают работу для россиян

Ранее экс-представительство Volkswagen было продано структуре дилера «Авилон», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом компанию переименовали в AGR.

«Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group», — отмечается в публикации, которая стала первой на странице отечественного представительства с весны прошлого года.

Компания указала, что деятельность продолжают дилерские предприятия Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.

AGR Automotive Group также перезапустила свой сайт и сообщества в Telegram и «Одноклассниках».

