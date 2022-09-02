Автоэксперт рассказал об осенних опасностях на дорогах

Осенью дорожная обстановка в городе становится опасной из-за опавших листьев, сниженной видимости и обильных дождей. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой».

«В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и т. д. Еще из-за потемнения растет вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо», — заметил специалист.

Колодочкин указал, что не менее серьезную опасность представляют мокрые листья на дороге, которые ухудшают сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, дорожную обстановку в осенний период осложняют дожди, при которых возможно возможно аквапланирование на скоростях выше 70 километров в час.

«Когда машина едет слишком быстро, она всплывает на тонкой пленке воды и полностью теряет управление. Пока скорость не снизится, с ней ничего сделать нельзя. Без толку тормозить, поворачивать — она руля не слушается», — пояснил автоэксперт.

Также специалист посоветовал не заезжать в лужи: под ними могут скрываться глубокие канавы, кроме того, при проезде глубокой лужи машину может развернуть и вынести на встречную полосу.

Колодочкин добавил, что на дорожную ситуацию влияет и начавшийся учебный год.

«Банальная опасность — дети, которых еще вчера не было, а сегодня они вдруг выскакивают откуда угодно. К тому же многие дети ездят на самокатах всех мастей», — пояснил эксперт.

