Автоэксперт рассказал, какие машины нельзя покупать водителю-новичку
Водителю, который не так давно получил права, не стоит выбирать для себя дорогой мощный автомобиль, допустил автоэксперт Петр Баканов.
По его словам, в первые годы вождения слишком велика вероятность ДТП, при этом риск аварий сохраняется и в дальнейшем, поскольку у водителя появляется ложное чувство, что он все контролирует.
«Лучше начать с компактной малолитражки, на которые и запчасти дешевле, и недорогие страховки ОСАГО и каско. Подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan — что-то простое и более-менее понятное», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем Баканов предостерег автомобилистов и от покупки крупногабаритной машины в плохом техническом состоянии.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ не старше 15 лет по итогам января этого года снизилась на 12% в годовом выражении, составив два миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дума ужесточила наказание за порчу имущества с символикой СВО
- Лиам Галлахер рассказал, куда потратит гонорар от воссоединения Oasis
- Сергей Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве
- Экс-голкипер «Спартака» Селихов перешел в «Урал»
- Роспатент получил заявки на регистрацию новых товарных знаков Lada
- США в очередной раз запустили МБР Minuteman III
- Два дрона уничтожили в небе над Крымом и над Белгородской областью
- Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года
- Пропавшие туристы в Архызе не были зарегистрированы в МЧС
- В Петербурге дефицит участковых составляет 45%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru