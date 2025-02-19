Автоэксперт рассказал, какие машины нельзя покупать водителю-новичку

По его словам, в первые годы вождения слишком велика вероятность ДТП, при этом риск аварий сохраняется и в дальнейшем, поскольку у водителя появляется ложное чувство, что он все контролирует.

«Лучше начать с компактной малолитражки, на которые и запчасти дешевле, и недорогие страховки ОСАГО и каско. Подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan — что-то простое и более-менее понятное», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем Баканов предостерег автомобилистов и от покупки крупногабаритной машины в плохом техническом состоянии.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ не старше 15 лет по итогам января этого года снизилась на 12% в годовом выражении, составив два миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

