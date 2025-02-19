«Автостат»: Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 30%

Уточняется, что наиболее часто россияне отдавали предпочтение подержанным автомобилям Lada (111,2 тысячи единиц).

Среди подержанных иномарок выбирали Toyota (42,4 тысячи единиц), Kia (22,6 тысячи единиц), Hyundai (22 тысячи единиц) и Nissan (18,2 тысячи единиц).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ не старше 15 лет по итогам января этого года снизилась на 12% в годовом выражении, до двух миллионов рублей. Согласно данным, относительно декабря число объявлений уменьшилось лишь на 2%, а по сравнению с январем прошлого года объем предложения увеличился на 52%, передает «Радиоточка НСН».

