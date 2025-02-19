«Автостат»: Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 30%
В январе 2025 года в России было продано 420 тысяч автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше относительно показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».
Уточняется, что наиболее часто россияне отдавали предпочтение подержанным автомобилям Lada (111,2 тысячи единиц).
Среди подержанных иномарок выбирали Toyota (42,4 тысячи единиц), Kia (22,6 тысячи единиц), Hyundai (22 тысячи единиц) и Nissan (18,2 тысячи единиц).
Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ не старше 15 лет по итогам января этого года снизилась на 12% в годовом выражении, до двух миллионов рублей. Согласно данным, относительно декабря число объявлений уменьшилось лишь на 2%, а по сравнению с январем прошлого года объем предложения увеличился на 52%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru