Автоэксперт рассказал, как бороться с «автоподставами» пешеходов

Автоэксперт отметил, что чаще всего мошенники сразу сбегают, когда видят, что все фиксируется на видео.

Если все-таки запланированные злоумышленником ДТП произошло, не стоит отдавать деньги «пострадавшему», необходимо сразу вызвать полицию.

«Никогда не надо уезжать с места ДТП и тем более предлагать этим людям деньги. Особенно если вы понимаете, что это подстава – а такое легко определить. Это же не актёры МХАТа. Они всё изображают довольно плохо, и это легко читается. Так что ничего им не платите и тут же вызывайте наряд полиции. Поверьте, мошенники сразу испарятся», — подчеркнул Ломанов в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно, что водители в Видном жалуются на пешехода, который специально прыгает на переход, когда видит проезжающую машину. Заметив видеорегистратор на автомобиле, мужчина машет рукой, чтобы машина ехала дальше.

