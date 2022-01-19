Автоэксперт рассказал, как бороться с «автоподставами» пешеходов
Избежать встречи с пешеходом, который специально бросается под колеса, а потом требует с водителя деньги, поможет видеорегистратор. Об этом рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов.
Автоэксперт отметил, что чаще всего мошенники сразу сбегают, когда видят, что все фиксируется на видео.
Если все-таки запланированные злоумышленником ДТП произошло, не стоит отдавать деньги «пострадавшему», необходимо сразу вызвать полицию.
«Никогда не надо уезжать с места ДТП и тем более предлагать этим людям деньги. Особенно если вы понимаете, что это подстава – а такое легко определить. Это же не актёры МХАТа. Они всё изображают довольно плохо, и это легко читается. Так что ничего им не платите и тут же вызывайте наряд полиции. Поверьте, мошенники сразу испарятся», — подчеркнул Ломанов в беседе с «Радио 1».
Ранее стало известно, что водители в Видном жалуются на пешехода, который специально прыгает на переход, когда видит проезжающую машину. Заметив видеорегистратор на автомобиле, мужчина машет рукой, чтобы машина ехала дальше.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Автоэксперт рассказал, как бороться с «автоподставами» пешеходов
- Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве
- Инфекционист заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции
- В ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации
- КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР
- В Санкт-Петербурге обсудили переход школ на дистант
- Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии
- СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России
- В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru