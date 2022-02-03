Эксперт объяснил, как выбрать хороший автомобиль с пробегом

По его мнению, услуги этих специалистов будут особенно актуальны для покупателей, которые недостаточно хорошо разбираются в технике.

Он отметил, что у вторичного рынка есть свои особенности, и состояние многих автомобилей, на самом деле, совсем не соответствует ожиданиям клиентов, сообщает «Радио 1».

Шкуматов также добавил, что наиболее выносливыми считаются праворульные японские машины, однако леворульные «японцы», предназначенные для Европы, не отличаются от них по характеристикам.

Ранее автоэксперты заявили, что цены на автомобили продолжат расти и в 2022 году из-за продолжающегося дефицита микрочипов, а также подорожания комплектующих, сообщают «Невские новости».

