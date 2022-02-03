Эксперт объяснил, как выбрать хороший автомобиль с пробегом
Координатор движения «Общество Синих Ведёрок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил, что при покупке автомобиля с пробегом не стоит сразу отказываться от услуг автоподборщиков.
Не средство передвижения, а роскошь: По карману ли будет в России купить новый автомобиль в 2022 году?
По его мнению, услуги этих специалистов будут особенно актуальны для покупателей, которые недостаточно хорошо разбираются в технике.
Он отметил, что у вторичного рынка есть свои особенности, и состояние многих автомобилей, на самом деле, совсем не соответствует ожиданиям клиентов, сообщает «Радио 1».
Шкуматов также добавил, что наиболее выносливыми считаются праворульные японские машины, однако леворульные «японцы», предназначенные для Европы, не отличаются от них по характеристикам.
Ранее автоэксперты заявили, что цены на автомобили продолжат расти и в 2022 году из-за продолжающегося дефицита микрочипов, а также подорожания комплектующих, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- СМИ: Шольц встретится с Путиным после визитов в США и на Украину
- Путин: Россия нуждается в иностранной рабочей силе
- Эксперт рассказал, в чём слабость рубля
- Психолог рассказал, как вычислить инфоцыган
- Эксперт объяснил, как выбрать хороший автомобиль с пробегом
- Россиянин Поварницын взял серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
- Путин заявил, что вводить локдаун в РФ не планируется
- Серджо Маттарелла официально начал второй срок на посту президента Италии
- Путин: Россия поможет Аргентине развить атомную энергетику
- Украина и Турция заключили соглашение о зоне свободной торговли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru