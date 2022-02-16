Автоэксперт объяснил, как правильно проезжать «лежачего полицейского»

По его мнению, подобные препятствия нельзя проезжать слишком быстро - возникает ударная нагрузка, однако резкое торможение также опасно: это может привести к ДТП.

«Водитель не ожидает, что впереди едущий будет тормозить практически до нуля, и врезается в него», — рассказал эксперт.

Сачков добавил, что проезжать «лежачего полицейского» можно, несильно нажимая на газ.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что водителям, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде или отказавшимся от медосвидетельствования, с марта 2022 года будет необходимо сдавать анализы для получения медицинской справки, сообщает RT.