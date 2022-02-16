Автоэксперт объяснил, как правильно проезжать «лежачего полицейского»

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков заявил, что оптимальная скорость проезда «лежачего полицейского» зависит от особенностей подвески конкретного автомобиля, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его мнению, подобные препятствия нельзя проезжать слишком быстро - возникает ударная нагрузка, однако резкое торможение также опасно: это может привести к ДТП.

«Водитель не ожидает, что впереди едущий будет тормозить практически до нуля, и врезается в него», — рассказал эксперт.

Сачков добавил, что проезжать «лежачего полицейского» можно, несильно нажимая на газ.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что водителям, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде или отказавшимся от медосвидетельствования, с марта 2022 года будет необходимо сдавать анализы для получения медицинской справки, сообщает RT.

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