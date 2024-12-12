Автоэксперт объяснил изменения в штрафах за превышение скорости
Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал RT принятые Госдумой поправки о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Автоэксперт пояснил, что согласно недавно принятым поправкам, штрафы за превышение скорости, невыполнение требований дорожных знаков и выезды на полосу встречного движения будут увеличены в 1,5 раза.
Также была изменена система модернизации половинной оплаты штрафов, теперь она не составляет 50%, а 75%, однако срок действия этой скидки увеличен с 20 до 30 суток.
Ранее стало известно, что Госдума одобрила поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости увеличиваются на 50%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: Кредитные вопросы курских переселенцев требуют индивидуального решения
- В Ростовской области сбили пять дронов ВСУ
- Автоэксперт объяснил изменения в штрафах за превышение скорости
- Хинштейн: Возвращение в приграничье Курской области пока небезопасно
- СМИ: Трамп предложил военных ЕС для контроля прекращения огня на Украине
- Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области
- Актер театра «СамАрт» Владимир Зимников скончался на 75-м году жизни
- Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года
- Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном
- Пожар на складе в Новосибирске охватил три тысячи квадратных метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru