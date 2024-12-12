Автоэксперт объяснил изменения в штрафах за превышение скорости

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал RT принятые Госдумой поправки о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Автоэксперт пояснил, что согласно недавно принятым поправкам, штрафы за превышение скорости, невыполнение требований дорожных знаков и выезды на полосу встречного движения будут увеличены в 1,5 раза.

Госдума повысила штрафы за некоторые нарушения ПДД

Также была изменена система модернизации половинной оплаты штрафов, теперь она не составляет 50%, а 75%, однако срок действия этой скидки увеличен с 20 до 30 суток.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила поправку, согласно которой штрафы за превышение скорости увеличиваются на 50%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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