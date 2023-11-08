Автоэксперт назвал три привычки водителей, приближающих поломку двигателя
Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что езда на низких оборотах двигателя с целью экономии топлива может привести к повышенному износу агрегата и его преждевременной поломке, сообщает Газета.Ru.
По его словам, при работе мотора на высшей передаче с минимальными оборотами кривошипно-шатунный механизм испытывает высокие нагрузки. В купе с невысокой производительностью масляного насоса это приводит к быстрому протиранию слоя масла на вкладышах коленвала и поршнях.
Колодочкин посоветовал пару раз за сезон наоборот проехать со скоростью выше 100 км/ч и на высоких оборотах двигателя, что позволит избавиться от нагара.
Он также указал, что к преждевременному выходу двигателя из строя приводит интенсивная езда на непрогретом двигателе. Кроме того, не следует глушить турбомотор сразу после остановки.
«Если вы остановились – допустим, для заправки, стоит дать поработать двигателю на холостом ходу хотя бы две минуты», — заключил эксперт.
Ранее руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов рекомендовал при покупке автомобильных масел выбирать продукцию у крупных ретейлеров и проверять сертификаты на товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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