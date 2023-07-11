Из автобуса выпал двигатель в Санкт-Петербурге

Отмечается, что авария случилась из-за снятого асфальта, низкопольный автобус не смог преодолеть дорожную неровность. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» заявили, что уточняют обстоятельства случившегося. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

По словам местных жителей, петербуржцы столкнулись с двумя бедами — ремонтом дорог и лазурными автобусами, наиболее проблемным видом городского транспорта. Активисты уже обращались в Ространснадзор и Генпрокуратуру России с требованием убрать такие автобусы с улиц Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что шесть человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

