Из автобуса выпал двигатель в Санкт-Петербурге
У одного из санкт-петербургских автобусов вывалился двигатель из-за проезда по яме. ДТП произошло на пересечении улицы Трефолева и проспекта Стачек. Об этом сообщили СМИ.
Отмечается, что авария случилась из-за снятого асфальта, низкопольный автобус не смог преодолеть дорожную неровность. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» заявили, что уточняют обстоятельства случившегося. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.
По словам местных жителей, петербуржцы столкнулись с двумя бедами — ремонтом дорог и лазурными автобусами, наиболее проблемным видом городского транспорта. Активисты уже обращались в Ространснадзор и Генпрокуратуру России с требованием убрать такие автобусы с улиц Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что шесть человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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