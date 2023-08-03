Автоэксперт назвал самые популярные в России зарубежные купе
Российские покупатели чаще всего отдают предпочтение немецким премиальным автомобилям, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
По его словам, в основном клиенты выбирают трехлетние автомобили стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Популярностью пользуются модели Audi A5, BMW 4-Series, BMW Z и Porsche Cayman, сказал Рогов в беседе с изданием «Газета.Ru».
Автоэксперт уточнил, что купе обычно заказываются с пробегом 20-30 тысяч километров и мощностью двигателя от 200 лошадиных сил.
Грузия с 1 августа ограничила экспорт и реэкспорт в Россию произведенных в США автомобилей. В Тбилиси объяснили, что решение принято в связи с санкциями в отношении РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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