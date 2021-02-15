Автоэксперт назвал ошибки при вызволении машины из сугроба

Автоэксперт обозначил две главные ошибки, которые, как правило, совершают автовладельцы при попытке выехать с места стоянки после обильного снегопада. Если машина превратилась в сугроб, не стоит с наскока начинать движение, не оценив обстановку, а также непрерывно газовать в случае пробуксовки.

Об этом в эфире «Радио 1» рассказал Алексей Аксёнов. По его словам, при столь высоких сугробах, полноприводный автомобиль ещё может выскочить со стоянки, а вот моноприводный может застрять. Поэтому необходимо сначала расчистить площадку.

Что касается ситуации, когда машина буксует, то в таком случае, по словам автоэксперта, педаль газа чаще всего не поможет. Машина не тронется дальше, а яма под ней только увеличится. Если же автомобиль совсем сел на днище, Аксёнов советует позвать на помощь, чтобы вытащить её.

Кроме того, специалист советует приобрести антибуксы. Благодаря этим устройствам, которые вставляются под колёса, из западни сможет выбраться даже моноприводная машина. Необходимо также раскачивать авто вперёд-назад, но осторожность следует проявить автовладельцам с автоматической коробкой передач.

Необходимо использовать постоянный тормоз, резко не дёргать рычаг переключения, в противном случае можно повредить коробку передач. В процесс очистки сначала надо заняться стёклами и крышей, иначе при езде снег может попасть на лобовом стекле идущей сзади машины.

