Автоэксперт назвал неувязки закона об уголовной ответственности для автолихачей

По его словам, закон принимался очень быстро и в Госдуме не учли отрицательное мнение Верховного суда. Моржаретто напомнил, что наказывать предлагается тех, кто несколько раз выезжал на встречную полосу или превышал скорость и был за это лишен прав. По его словам, большинство блогеров-нарушителей могут «прекрасно жить, не лишаясь прав, потому что большую часть штрафов присылает видеокамера».

«Человек может набрать 100, 200, 300, 500 штрафов и отлично себя чувствовать», – сказал Моржаретто.

Также автоэксперт отметил и коррупционную опасность закона. Он допустил, что если водитель окажется на встречной полосе, и его поймает сотрудник ДПС, он пригрозит ему двумя годами колонии и предложит договориться.

С 10 января в России введена уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. До трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Также предусматривается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

