Автоэксперт напомнил водителям правила вождения во время оттепели
Водителям Москвы и Подмосковья в связи с оттепелью необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, резко не ускоряться и не тормозить. Об этом заявил автоэксперт, учредитель компании по безопасному вождению "Разумное вождение" Сергей Николаев.
Эксперт напомнил, что в слякоть тормозной путь автомобиля ощутимо увеличивается. Он напомнил, что рассчитывать тормозной путь необходимо при остановках на светофоре и в пробках.
Также специалист в эфире "Радио 1" добавил, что во время беспутицы особую опасность представляют "лихачи". Николаев посоветовал водителям выдерживать паузу в 2-3 секунды, прежде чем тронуться на зелёный сигнал светофора, чтобы не столкнуться "с каким-нибудь шумахером".
Автоэксперт подчеркнул, что правила дорожного движения предписывают автомобилистам пропустить нарушителя. Кроме того, Николаев рекомендовал использовать знакомые пути, чтобы не попасть в яму, замаскированную лужей, и не застрять в "снежной каше".
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