Автоэксперт напомнил водителям правила вождения во время оттепели

Эксперт напомнил, что в слякоть тормозной путь автомобиля ощутимо увеличивается. Он напомнил, что рассчитывать тормозной путь необходимо при остановках на светофоре и в пробках.

Также специалист в эфире "Радио 1" добавил, что во время беспутицы особую опасность представляют "лихачи". Николаев посоветовал водителям выдерживать паузу в 2-3 секунды, прежде чем тронуться на зелёный сигнал светофора, чтобы не столкнуться "с каким-нибудь шумахером".

Автоэксперт подчеркнул, что правила дорожного движения предписывают автомобилистам пропустить нарушителя. Кроме того, Николаев рекомендовал использовать знакомые пути, чтобы не попасть в яму, замаскированную лужей, и не застрять в "снежной каше".

