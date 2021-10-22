Автоэксперт напомнил о правилах подготовки машины к зиме

Российским автомобилистам перед зимним сезоном необходимо выполнить стандартный набор процедур по подготовке машины к заморозкам. Во-первых, речь идёт о замене резины. Об этом напомнил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Также он отметил, то следует проверить жидкость в бачке для стеклоомывателя.

«Если вода, то добавить в неё незамерзайку и каким-то образом слить или вылить на стекло, потому что сейчас уже заморозки, вода может просто замёрзнуть и всё, система работать не будет, а она очень нужна», — заявил NEWS.ru Моржаретто.

Кроме того, по словам автоэксперта, не лишним будет проверить аккумулятор, поменять «дворники», а если подошёл срок — привести в порядок тормозную систему и заменить моторное масло.