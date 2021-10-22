Автоэксперт напомнил о правилах подготовки машины к зиме
Российским автомобилистам перед зимним сезоном необходимо выполнить стандартный набор процедур по подготовке машины к заморозкам. Во-первых, речь идёт о замене резины. Об этом напомнил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Также он отметил, то следует проверить жидкость в бачке для стеклоомывателя.
«Если вода, то добавить в неё незамерзайку и каким-то образом слить или вылить на стекло, потому что сейчас уже заморозки, вода может просто замёрзнуть и всё, система работать не будет, а она очень нужна», — заявил NEWS.ru Моржаретто.
Кроме того, по словам автоэксперта, не лишним будет проверить аккумулятор, поменять «дворники», а если подошёл срок — привести в порядок тормозную систему и заменить моторное масло.
А ранее сообщалось, что среднестатистическому россиянину необходимо около восьми лет, чтобы накопить на новую машину. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
Согласно оценкам экспертов, средняя стоимость нового автомобиля во второй половине нынешнего года составляет около 2 млн рублей. Чтобы среднестатистический россиянин смог накопить такую сумму, откладывая ежемесячно 50% от зарплаты, ему понадобится 7,7 года. Эксперты учли при расчетах капитализацию процентов на банковском вкладе и неприкосновенность сбережений.
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