В России за десять месяцев продали более миллиона автомобилей

Ведомство ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», в которых учитываются как продажи у официальных дилеров, так и передача клиентам автомобилей, ввезённых по параллельному импорту.

«Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», - подчёркивается в сообщении.

Уточняется, что результаты продаж за январь-октябрь 2023 года на 56% превышают показатели аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 667 738 новых автомобилей.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в сентябре 2023 года выросли на 120,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

