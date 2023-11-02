В России за десять месяцев продали более миллиона автомобилей

Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что за 10 месяцев 2023 года в России было продано 1 041 612 новых автомобилей, сообщает ТАСС.

РОАД: к 2024 году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей

Ведомство ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», в которых учитываются как продажи у официальных дилеров, так и передача клиентам автомобилей, ввезённых по параллельному импорту.

«Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», - подчёркивается в сообщении.

Уточняется, что результаты продаж за январь-октябрь 2023 года на 56% превышают показатели аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 667 738 новых автомобилей.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в сентябре 2023 года выросли на 120,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СтатистикаМинпромторгПродажаАвтомобилиРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры