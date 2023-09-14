Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей

По его словам, сильнее всего подорожают Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число деталей из-за рубежа.

Эксперт отметил, что рост стоимости Lada связан со снижением курса рубля, поставщики автокомпонентов из Китая постоянно повышают цены. Кроме того, в ближайшее время решить ситуацию с нехваткой комплектующих на «АвтоВАЗе» не получится из-за нарушения логистических цепочек. Бургазлиев указал, что ожидаемый ноябрьский рост цен станет последним в этом году.

Ранее генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко рассказал «Радиоточке НСН», что китайские автомобили покоряют сердца водителей нового поколения. А директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что Китай очень сильно шагнул вперед с точки зрения качества автомобилей.

