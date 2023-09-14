Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей
Новые автомобили Lada за осень могут подорожать от 25 до 40 тысяч рублей или на 3-5%, спрогнозировал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сильнее всего подорожают Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число деталей из-за рубежа.
Эксперт отметил, что рост стоимости Lada связан со снижением курса рубля, поставщики автокомпонентов из Китая постоянно повышают цены. Кроме того, в ближайшее время решить ситуацию с нехваткой комплектующих на «АвтоВАЗе» не получится из-за нарушения логистических цепочек. Бургазлиев указал, что ожидаемый ноябрьский рост цен станет последним в этом году.
Ранее генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко рассказал «Радиоточке НСН», что китайские автомобили покоряют сердца водителей нового поколения. А директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что Китай очень сильно шагнул вперед с точки зрения качества автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru