Автоэксперт Бойко назвал Hyundai Getz надежным авто при бюджете 500 тыс. рублей
Если человек ищет автомобиль с пробегом за 500 тысяч рублей, то ему стоит рассмотреть ряд моделей Hyundai и Renault, заявил «Газете.Ru» автоэксперт Ярослав Бойко.
По его словам, на сегодняшний день за такие деньги в принципе довольно сложно найти надежный автомобиль в хорошем состоянии, однако желающим приобрести неплохое авто стоит посмотреть в сторону Hyundai Accent и Getz, Renault Logan и Sandero. Кроме того, можно обратить внимание Nissan Almera Classic.
Эксперт отметил, что за 500 тысяч рублей невозможно найти немецкие авто, которые не будут требовать серьезных вложений.
В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве из-за кори закрыли корпус МГУ
- Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
- Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева
- Вышел тизер российского аниме о супергероях «Невский»
- Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
- Автоэксперт Бойко назвал Hyundai Getz надежным авто при бюджете 500 тыс. рублей
- ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году
- В Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром
- В РФ планируют ввести новый знак качества «Шерсть России»
- Шоураннер сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что продолжения ситкома не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru