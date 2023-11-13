Автоэксперт Бойко назвал Hyundai Getz надежным авто при бюджете 500 тыс. рублей

По его словам, на сегодняшний день за такие деньги в принципе довольно сложно найти надежный автомобиль в хорошем состоянии, однако желающим приобрести неплохое авто стоит посмотреть в сторону Hyundai Accent и Getz, Renault Logan и Sandero. Кроме того, можно обратить внимание Nissan Almera Classic.

Эксперт отметил, что за 500 тысяч рублей невозможно найти немецкие авто, которые не будут требовать серьезных вложений.

В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.

