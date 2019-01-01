«Автодор» показал худший результат за время существования

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» показала в прошлом году худший результат за десять лет своего существования. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Согласно этому отчёту, за 2018 год «Автодор» не смог выполнить 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, которые определены в программе деятельности госкомпании. Не было построено и половины запланированных дорог. Кроме того, по итогам года «Автодор» ввёл в строй чуть более одной тысячи километров платных участков трасс из запланированных почти полутора тысяч.