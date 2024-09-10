«Автодор» планирует нанести на дороги музыкальную разметку
Госкомпания «Автодор» намерена внедрить в России «музыкальную разметку» на дорогах, технология будет оповещать водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, сообщил изданию «Коммерсант» председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
По его словам, специалисты «Автодора» создали ПО, которое позволит наносить разметку, чтобы про проезде возникал эффект мелодии.
«В текущем году планируем протестировать такую разметку на участке автомагистрали М-11», — пояснил Петушенко.
Он также добавил, что помимо внедрения музыкальной разметки, «Автодор» продолжит использовать и другие инновационные решения, такие как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах.
Как сообщают эксперты, музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения и уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства.
Ранее в пресс-центр МВД сообщили, что наиболее частыми ошибками при сдаче экзаменов по вождению в России являются нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный поворотник, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru