«Автодор» планирует нанести на дороги музыкальную разметку

Госкомпания «Автодор» намерена внедрить в России «музыкальную разметку» на дорогах, технология будет оповещать водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, сообщил изданию «Коммерсант» председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

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По его словам, специалисты «Автодора» создали ПО, которое позволит наносить разметку, чтобы про проезде возникал эффект мелодии.

«В текущем году планируем протестировать такую разметку на участке автомагистрали М-11», — пояснил Петушенко.

Он также добавил, что помимо внедрения музыкальной разметки, «Автодор» продолжит использовать и другие инновационные решения, такие как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах.

Как сообщают эксперты, музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения и уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства.

Ранее в пресс-центр МВД сообщили, что наиболее частыми ошибками при сдаче экзаменов по вождению в России являются нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный поворотник, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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