«Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»

«Автодор» с 17 февраля отменил штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

До этого с целью борьбы с мошенническими схемами водителей штрафовали по максимальным тарифам за проезд, если их автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.

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Так, «Автодор» внедрил автоматическую систему распознавания проездов, чтобы пресечь мошеннические схемы и избежать несправедливого наказания добросовестных водителей.

В сообщении компании уточняется, что водителям, которые ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу, следует обратиться к оператору платного участка.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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