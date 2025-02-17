«Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»
«Автодор» с 17 февраля отменил штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
До этого с целью борьбы с мошенническими схемами водителей штрафовали по максимальным тарифам за проезд, если их автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.
Так, «Автодор» внедрил автоматическую систему распознавания проездов, чтобы пресечь мошеннические схемы и избежать несправедливого наказания добросовестных водителей.
В сообщении компании уточняется, что водителям, которые ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу, следует обратиться к оператору платного участка.
Ранее стало известно, что по итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт раскрыла главную уловку застройщиков при продаже жилья
- Суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
- СМИ: США могут отправить военных на Украину
- Актриса из сериала «Друзья» умерла после травмы головы
- Депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки
- Россиянам рассказали, как можно сэкономить на коммуналке до 5 тысяч в месяц
- Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент
- Лавров: Президент Сербии подтвердил свое присутствие 9 мая в Москве
- «Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»
- Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru