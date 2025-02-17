«Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева»

«Автодор» с 17 февраля отменил штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

До этого с целью борьбы с мошенническими схемами водителей штрафовали по максимальным тарифам за проезд, если их автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.