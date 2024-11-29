«Автодор» предупредил о переходе на зимний скоростной режим на трассе М-4 «Дон»
29 ноября 202417:13
Госкомпания «Автодор» напомнила о введении с 1 декабря на трассе М-4 «Дон» зимнего скоростного режима, в своем Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что максимальная скорость движения на дорогое с этого дня меняется с 110 км/ч на 90 км/ч.
В «Автодоре» пояснили, что ограничение максимальной скорости позволит сократить число ДТП и обеспечить соблюдения безопасности в сложных погодных условиях зимнего времени.
Ранее стало известно, что новая трасса Джубга - Сочи будет платной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru