«Автодор» предупредил о переходе на зимний скоростной режим на трассе М-4 «Дон»

В сообщении подчеркивается, что максимальная скорость движения на дорогое с этого дня меняется с 110 км/ч на 90 км/ч.

В «Автодоре» пояснили, что ограничение максимальной скорости позволит сократить число ДТП и обеспечить соблюдения безопасности в сложных погодных условиях зимнего времени.

Ранее стало известно, что новая трасса Джубга - Сочи будет платной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

