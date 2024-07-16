«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку трассы М-11

Отмечается, что указанная стоимость не будет меняться в зависимости от дня недели.

Что касается всей трассы М-11, за исключением отрезка от 15 до 58 км, то проезд на легковом автомобиле обойдётся в 3 230 рублей с понедельника по четверг, и в 3 450 рублей - с пятницы по воскресенье.

«Грузовые автомобили: понедельник-четверг – 6 630 рублей, пятница-воскресенье - 7 450 рублей», - уточнили в компании.

Водителям также напомнили, что существуют абонементы, благодаря которым можно сэкономить до 30% за проезд по участку.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых обходов Твери и Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

