«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку трассы М-11
Стоимость проезда по новому обходу Твери, который является частью трассы М-11 «Нева», составит 540 рублей для легковых автомобилей и 970 рублей для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».
Отмечается, что указанная стоимость не будет меняться в зависимости от дня недели.
Что касается всей трассы М-11, за исключением отрезка от 15 до 58 км, то проезд на легковом автомобиле обойдётся в 3 230 рублей с понедельника по четверг, и в 3 450 рублей - с пятницы по воскресенье.
«Грузовые автомобили: понедельник-четверг – 6 630 рублей, пятница-воскресенье - 7 450 рублей», - уточнили в компании.
Водителям также напомнили, что существуют абонементы, благодаря которым можно сэкономить до 30% за проезд по участку.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых обходов Твери и Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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