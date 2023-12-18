«Автодом»: в России выросли продажи ярких автомобилей благодаря женщинам

По ее словам, такой рост продаж ярких авто связан с тем, что представительницы слабого пола обычно выбирают желтые, синие или красные автомобили. Так, в 2023 году автомобили с необычным окрасом покупали чаще, чем несколько лет назад, так как количество женщин-водителей постепенно растет.

Уткина также отметила, что наибольшим спросом на рынке РФ пользуются китайские автомобили традиционных цветов - белого, черного и серого. Эти оттенки популярны в основном среди мужчин, доля таких автомобилей составляет 75-80% от общего объема продаж.

Между тем генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский предупредил о грядущем подорожании автомобилей почти всех брендов с начала 2024 года, отмечает RT.

