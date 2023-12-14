«Это много!»: Путин оценил рост цен на российские автомобили в 40%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при уходе многих зарубежных брендов из России возникло много вопросов, в том числе по поводу развития собственной базы для производства автомобилей.

По его словам, на развитие базы нужно время, потом последует и снижение цен. Он отметил, что цены выросли на 40%, это много, считает президент.

Ранее Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.