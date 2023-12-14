«Это много!»: Путин оценил рост цен на российские автомобили в 40%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при уходе многих зарубежных брендов из России возникло много вопросов, в том числе по поводу развития собственной базы для производства автомобилей.
По его словам, на развитие базы нужно время, потом последует и снижение цен. Он отметил, что цены выросли на 40%, это много, считает президент.
Ранее Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.
Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru