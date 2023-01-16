Автодилеры: В России перестали работать мобильные приложения ряда брендов

Санкции продолжают оказывать существенное влияние на автомобильный рынок. Так, в декабре в ассоциации «Российских автомобильных дилеров» заявили, что новых иномарок в России хватит на месяц.

В связи с этим координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН отметил, что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.

