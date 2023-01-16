Автодилеры: В России перестали работать мобильные приложения ряда брендов

В России перестали работать мобильные приложения брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan, сообщили в дилерском центре «Автоспеццентр», передает ТАСС.

Уточняется, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов Mу Chery, Exeed AR работают в штатном режиме.

При этом, по информации дилерского центра «Автодом», основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService также работают в обычном режиме. Приложение Porsche было отключено еще летом.

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Санкции продолжают оказывать существенное влияние на автомобильный рынок. Так, в декабре в ассоциации «Российских автомобильных дилеров» заявили, что новых иномарок в России хватит на месяц.

В связи с этим координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН отметил, что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиАвтомобилистыСанкции Против России
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