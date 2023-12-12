Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновят с 14 декабря
Перевозчик Ecolines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки с 14 декабря, сообщила компания.
Первый рейс в Хельсинки отправится 14 декабря в 6:45. В обратном направлении — в 14:30.
С 15 декабря компания будет выполнять два рейса в каждую сторону ежедневно. К 20-м числам декабря количество рейсов увеличится до трех.
Финляндия решила открыть с 14 декабря контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией. Власти страны допустили новое закрытие погранпереходов, если ситуация с мигрантами ухудшится, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru