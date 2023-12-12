Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновят с 14 декабря

Первый рейс в Хельсинки отправится 14 декабря в 6:45. В обратном направлении — в 14:30.

С 15 декабря компания будет выполнять два рейса в каждую сторону ежедневно. К 20-м числам декабря количество рейсов увеличится до трех.

Финляндия решила открыть с 14 декабря контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией. Власти страны допустили новое закрытие погранпереходов, если ситуация с мигрантами ухудшится, отмечает «Радиоточка НСН».

