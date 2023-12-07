Финляндия готовятся к открытию КПП на границе с РФ с 14 декабря

Пограничная служба Финляндии подтвердила, что начала подготовку к открытию международных автомобильных переходов на границе с Россией с 14 декабря. Об этом заявил заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной части страны Хейкки Ахтиайнен.

По его словам, заграждения на границе должны быть разобраны в течении нескольких часов. Однако все преграды не уберут сразу, поскольку допускается новое закрытие пунктов пропуска. Это будет зависеть от ситуации с потоком просителей убежища из третьих стран, из-за которых и была закрыта граница.

Финская сторона в ноябре закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией. Хельсинки обвинил Москву в массовом пропуске к границе эмигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», открытой остается только пограничная станция Вайниккала – через неё идут грузовые железнодорожные перевозки. Пассажирские были прерваны ранее в рамках санкций.

