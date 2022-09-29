Автобусное сообщение Самары и Тольятти с Уральском приостановлено

Между российскими городами Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском временно приостановлено автобусное сообщение. Об этом говорится на сайте автовокзала Уральска. Как уточняется, временная отмена рейсов связана со сложившейся обстановкой на границе между двумя государствами, сообщает NEWS.ru.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян.