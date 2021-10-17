В Нижнем Новгороде завели дело после аварии с автобусами и грузовиком

В Нижнем Новгороде после автоаварии с двумя автобусами и грузовиком, в которой пострадали больше 20 человек, завели уголовное дело, сообщает ГУМВД России по региону.

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

16 октября в Московском районе Нижнего Новгорода произошло столкновение грузового автомобиля «Газель» и двух автобусов - «ПАЗ» и «ЛиАЗ». В результате ДТП никто не погиб.

За медицинской помощью обратились 24 человека, трое из них госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести. Как предполагается, водитель «ГАЗ», выезжая с прилегающей территории столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который совершил столкновение с маршрутным такси «ПАЗ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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