Автобус насмерть сбил пенсионерку в ростовском Азове
Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По информации ГИБДД, в 10:20 по московскому времени в Азове произошло серьезное ДТП. Водитель автобуса Volgabus, следовавший по маршруту №2, при повороте на улице Ленина совершил наезд на пешехода — женщину 1947 года рождения.
«В результате ДТП пешеход скончалась», — сообщается в заявлении ведомства.
В ГИБДД добавили, что женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В настоящее время полицейские устанавливают все детали случившегося.
На днях женщина погибла в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, напоминает НСН.
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