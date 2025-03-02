Автобус насмерть сбил пенсионерку в ростовском Азове

По информации ГИБДД, в 10:20 по московскому времени в Азове произошло серьезное ДТП. Водитель автобуса Volgabus, следовавший по маршруту №2, при повороте на улице Ленина совершил наезд на пешехода — женщину 1947 года рождения.

«В результате ДТП пешеход скончалась», — сообщается в заявлении ведомства.

В ГИБДД добавили, что женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В настоящее время полицейские устанавливают все детали случившегося.

На днях женщина погибла в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, напоминает НСН.

