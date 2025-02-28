Женщина погибла в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, не справился с управлением. В результате общественный транспорт столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар.

«Смертельные травмы получила находившаяся на тротуаре женщина-пешеход», – указали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

