Женщина погибла в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
Женщина-пешеход погибла в результате ДТП, которое произошло на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональный главк МВД.
По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, не справился с управлением. В результате общественный транспорт столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар.
«Смертельные травмы получила находившаяся на тротуаре женщина-пешеход», – указали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Нижнем Новгороде два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru