Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске
Пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми машинами в Омске, есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Как отметили в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Лукашевича и Комарова.
«По предварительным данным... пострадали 2 пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля», - указано в сообщении.
МЧС уточнило, что всего в автобусе находились 20 пассажиров.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с семью машинами и выехал на тротуар. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.
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