Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске

Пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми машинами в Омске, есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как отметили в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Лукашевича и Комарова.

«По предварительным данным... пострадали 2 пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля», - указано в сообщении.

МЧС уточнило, что всего в автобусе находились 20 пассажиров.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с семью машинами и выехал на тротуар. В результате ДТП погибла женщина-пешеход.

