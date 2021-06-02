Автоблогер - уклонист от армии Гоша Ерохин задержан в Москве

Блогер Гоша Ерохин, случайной задержанный сотрудниками полиции в Москве, передан в военкомат как злостный уклонист от службы по призыву. Он оказался на месте пассажира в автомобиле, остановленным на Алтуфьевском шоссе за неправильную тонировку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель машины доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за нарушение правил тонировки. Ерохина пробили по базам данных, и выяснилось, что он проходит как «дезертир».

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Сотрудники полиции доставили его к военкому Бутырского района Москвы для беседы. В столичном главке МВД подтвердили факт проверки данного автомобиля, не раскрывая подробностей.

Гоша Ерохин известен в интернете как автоблогер. На его страницу в соцсети Instagram подписано более 400 тысяч человек, аудитория в TikTok у него превышает 700 тысяч подписчиков.

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Фото: instagram.com/gosha2048
ТЕГИ:ПризывникиЗадержаниеБлогер
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