Автоблогер - уклонист от армии Гоша Ерохин задержан в Москве
Блогер Гоша Ерохин, случайной задержанный сотрудниками полиции в Москве, передан в военкомат как злостный уклонист от службы по призыву. Он оказался на месте пассажира в автомобиле, остановленным на Алтуфьевском шоссе за неправильную тонировку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Водитель машины доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за нарушение правил тонировки. Ерохина пробили по базам данных, и выяснилось, что он проходит как «дезертир».
Сотрудники полиции доставили его к военкому Бутырского района Москвы для беседы. В столичном главке МВД подтвердили факт проверки данного автомобиля, не раскрывая подробностей.
Гоша Ерохин известен в интернете как автоблогер. На его страницу в соцсети Instagram подписано более 400 тысяч человек, аудитория в TikTok у него превышает 700 тысяч подписчиков.
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