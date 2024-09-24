Автоблогер посоветовал начинающим водителям выбирать кроссоверы
Водителям-новичкам стоит выбирать кроссоверы, в частности, машину класса B, сообщил автоблогер Александр Булкин.
По его словам, лучше всего начинающим водителям подойдут Lada Granta, VW Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris.
«Я считаю, что нужно отдать предпочтение универсальному автомобилю по размеру. У этих автомобилей еще очень неплохая ликвидность. То есть, купив такой, вы вряд ли потеряете много денег при перепродаже», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Автоблогер также призвал не экономить на покупке первого автомобиля, чтобы затем не тратить много денег на ремонт транспортного средства.
Ранее сообщалось, что станции техобслуживания столкнулись с нехваткой запчастей из-за увеличения продаж подержанных машин. При этом вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал «Радиоточке НСН», что срок доставки автозапчастей в Россию увеличился в три раза – с 30 до 90 дней.
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