«Автостат»: Средневзвешенная цена нового авто в России превысила 3 млн рублей

К августу 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,03 млн рублей, следует из статистики «Автостата».

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Впервые показатель превысил эту отметку в июле 2023 года, однако последние четыре месяца держался ниже. Эксперты объясняют рост средневзвешенной цены изменением структуры реализации новых автомобилей.

Уточняется, что в августе 2024 года выросли продажи автомобилей премиальных брендов и китайских машин.

С 1 октября ставка утильсбора увеличится на 70–85%. В дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года. Как сообщил «Радиоточке НСН» глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов, из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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