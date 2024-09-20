«Автостат»: Средневзвешенная цена нового авто в России превысила 3 млн рублей
К августу 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,03 млн рублей, следует из статистики «Автостата».
Впервые показатель превысил эту отметку в июле 2023 года, однако последние четыре месяца держался ниже. Эксперты объясняют рост средневзвешенной цены изменением структуры реализации новых автомобилей.
Уточняется, что в августе 2024 года выросли продажи автомобилей премиальных брендов и китайских машин.
С 1 октября ставка утильсбора увеличится на 70–85%. В дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года. Как сообщил «Радиоточке НСН» глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов, из-за повышения утилизационного сбора цены на автомобили всех категорий будут увеличиваться, включая отечественные модели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru