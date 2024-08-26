Автоблогер Булкин: Дальние поездки по России на электрокарах пока невозможны
В России недостаточно зарядных станций для электромобилей для их комфортной эксплуатации, заявил автоблогер Александр Булкин.
По его словам, на электромобиле невозможно будет добраться из Москвы в Псковскую область. Кроме того, дорога из столицы в Санкт-Петербург также окажется крайне неприятной.
«Давайте подождем еще хотя бы лет пять, посмотрим, как оно все будет развиваться, да и в целом, мне кажется, автомобиль на двигателе внутреннего сгорания дает намного больше эмоций от вождения. Так что не спешите пересаживаться на «электрички», — сказал Булкин в беседе с NEWS.ru.
У владельцев электромобилей также могут возникнуть проблемы с обслуживанием своего транспорта, добавил эксперт.
Ранее эксперты изучили рынок подержанных автомобилей в России в возрастной категории от трёх до девяти лет и выяснили, какие модели были популярны в различных ценовых сегментах в июле, напоминает RT.
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