Автоблогер Булкин: Дальние поездки по России на электрокарах пока невозможны

По его словам, на электромобиле невозможно будет добраться из Москвы в Псковскую область. Кроме того, дорога из столицы в Санкт-Петербург также окажется крайне неприятной.

«Давайте подождем еще хотя бы лет пять, посмотрим, как оно все будет развиваться, да и в целом, мне кажется, автомобиль на двигателе внутреннего сгорания дает намного больше эмоций от вождения. Так что не спешите пересаживаться на «электрички», — сказал Булкин в беседе с NEWS.ru.

У владельцев электромобилей также могут возникнуть проблемы с обслуживанием своего транспорта, добавил эксперт.

Ранее эксперты изучили рынок подержанных автомобилей в России в возрастной категории от трёх до девяти лет и выяснили, какие модели были популярны в различных ценовых сегментах в июле, напоминает RT.

