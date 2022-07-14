Авраам Руссо: В шоу-бизнесе нет понятия «по любви»

В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН.

«Всех продюсеров интересуют деньги, их не интересует талант. Я не знаю, как люди могут думать, что что-то может быть здесь по любви – нет по любви, жениться по любви нет, он не собирается с тобой крестить детей. Иначе твой талант кого интересует? На самом деле продюсер должен быть влюблен в проекты свои, он должен проектом дышать, мыслить, что делать», - отметил он.

Жизнь популярного артиста Авраама Руссо сегодня бьет ключом: выходят новые хиты, его песни даже плагиатят, он активно принимает участие в телевизионных шоу и дает концерты не только в России. В этом году артист отмечает 25-летие творческой карьеры в России, а совсем скоро у Авраама будет день рождения, подготовка к которому идет полным ходом.

Ранее Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, как начинал свою карьеру в России.

