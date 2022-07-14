Авраам Руссо: В шоу-бизнесе нет понятия «по любви»
Эстрадный певец и музыкант отметил, что всех в отрасли интересуют только деньги, а не талант.
В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН.
«Всех продюсеров интересуют деньги, их не интересует талант. Я не знаю, как люди могут думать, что что-то может быть здесь по любви – нет по любви, жениться по любви нет, он не собирается с тобой крестить детей. Иначе твой талант кого интересует? На самом деле продюсер должен быть влюблен в проекты свои, он должен проектом дышать, мыслить, что делать», - отметил он.
Жизнь популярного артиста Авраама Руссо сегодня бьет ключом: выходят новые хиты, его песни даже плагиатят, он активно принимает участие в телевизионных шоу и дает концерты не только в России. В этом году артист отмечает 25-летие творческой карьеры в России, а совсем скоро у Авраама будет день рождения, подготовка к которому идет полным ходом.
Ранее Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, как начинал свою карьеру в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
- В Екатеринбурге отменили концерт «Машины времени»
- Страховку в случае смерти на работе хотят увеличить до 2 миллионов рублей
- Вильфанд: в Москве и области начинается «Бархатный сезон»
- На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины
- МИД: США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса
- Владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки
- СМИ: TikTok разблокируют для россиян 27 сентября
- В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
- Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru