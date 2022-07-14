Авраам Руссо рассказал, как его фанатку избили
Эстрадный певец и музыкант отметил, что серьезная драка случилась между девушками на его концерте, но все закончилось благополучно.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о драке, которая произошла на одном из его концертов.
«Девушка немаленького роста, высокая такая. Мне сразу доложили, что драка. Иногда организаторы видят, что люди неадекватные и горячие, и предлагают артисту черный вход, боковой. И там между собой началась ссора, была группа людей, девушек, вместе напали на нее, она была одна, весь пол был в крови, ее отвезли в больницу, наложили швы. Я попросил, чтобы ее нашли, ее нашли, отпустили, она приехала в гостиницу, я сидел с ней в ресторане, пообщались», - рассказал артист.
В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо ранее в пресс-центре НСН.
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