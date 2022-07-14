Авраам Руссо рассказал, где начинал творческий путь
Известный музыкант рассказал о периоде работы в популярном ресторане «Прага» в начале своей карьеры.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, как начинал свою карьеру в России.
«Был ресторан «Славянская трапеза», через полгода открыли ресторан «Прага», большое мероприятие было, мэр города благословил. Для того времени ресторан был одним из самых популярных. После открытия я пришел и начал выступать там. В ресторане «Славянская трапеза» вообще русских не было, на полах ковры, было необычно. Я даже не знал, что музыкантов не кормят в ресторанах», - признался он.
Жизнь популярного артиста Авраама Руссо сегодня бьет ключом: выходят новые хиты, его песни даже плагиатят, он активно принимает участие в телевизионных шоу и дает концерты не только в России. В этом году артист отмечает 25-летие творческой карьеры в России, а совсем скоро у Авраама будет день рождения, подготовка к которому идет полным ходом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В Екатеринбурге отменили концерт «Машины времени»
- Страховку в случае смерти на работе хотят увеличить до 2 миллионов рублей
- Вильфанд: в Москве и области начинается «Бархатный сезон»
- На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины
- МИД: США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса
- Владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки
- СМИ: TikTok разблокируют для россиян 27 сентября
- В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
- Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
- Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru