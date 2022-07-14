Авраам Руссо рассказал, где начинал творческий путь

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, как начинал свою карьеру в России.

«Был ресторан «Славянская трапеза», через полгода открыли ресторан «Прага», большое мероприятие было, мэр города благословил. Для того времени ресторан был одним из самых популярных. После открытия я пришел и начал выступать там. В ресторане «Славянская трапеза» вообще русских не было, на полах ковры, было необычно. Я даже не знал, что музыкантов не кормят в ресторанах», - признался он.

Жизнь популярного артиста Авраама Руссо сегодня бьет ключом: выходят новые хиты, его песни даже плагиатят, он активно принимает участие в телевизионных шоу и дает концерты не только в России. В этом году артист отмечает 25-летие творческой карьеры в России, а совсем скоро у Авраама будет день рождения, подготовка к которому идет полным ходом.

