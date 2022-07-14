Авраам Руссо назвал три главных события в жизни

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о ключевых событиях в его жизни, которые кардинально все меняли.

«В жизни были события, которые повлияли и на творческий путь. Один раз я случайно выступал на Кипре и познакомился с человеком, эта встреча дала мне возможность подписать долгий договор, где я встретился с человеком, который привел меня в Москву – Тельман. Потом мне Костя Минин предложил найти продюсера, его приход в ресторан «Прага» тоже изменил мой творческий путь. Есть ключевые моменты», - отметил он.

В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо ранее в пресс-центре НСН.

