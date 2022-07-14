Авраам Руссо назвал три главных события в жизни
Эстрадный певец и музыкант признался, что все ключевые события в его жизни происходили случайным образом.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о ключевых событиях в его жизни, которые кардинально все меняли.
«В жизни были события, которые повлияли и на творческий путь. Один раз я случайно выступал на Кипре и познакомился с человеком, эта встреча дала мне возможность подписать долгий договор, где я встретился с человеком, который привел меня в Москву – Тельман. Потом мне Костя Минин предложил найти продюсера, его приход в ресторан «Прага» тоже изменил мой творческий путь. Есть ключевые моменты», - отметил он.
В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо ранее в пресс-центре НСН.
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