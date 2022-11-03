Ефимов: уровень безработицы в Москве вернулся к минимуму 2020 года

Число зарегистрированных безработных граждан в столице на 1 ноября 2022 года сократилось до минимального значения апреля 2020 года, уровень безработицы составил – 0,42%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ситуация на рынке труда в Москве сохраняется стабильной.

«Сейчас на московской бирже труда зарегистрировано 30,6 тысячи безработных. С начала 2022 года их количество сократилось на 16,2%», – отметил вице-мэр.

При этом в объединенном банке вакансий столицы не закрытыми остаются более 400 тысяч позиций. В среднем на одного официально зарегистрированного безработного в настоящее время приходится 13 предложений о трудоустройстве заявляют специалисты Центра занятости населения «Моя работа».

Среди самых востребованных специалистов на столичном рынке труда в сентябре стали педагоги. За месяц число нанятых сотрудников на 14 тысяч превысило количество уволенных, подчеркнули в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В департаменте добавили, что достаточно быстро трудоустраивались также разработчики программного обеспечения, врачи и медсестры, специалисты в области науки, культуры и спорта.

