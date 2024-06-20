Краснодар показал наиболее высокие темпы роста зарплат за год

Второе место по этому показателю занимает Барнаул — здесь зарплаты подросли за год на 13%. Аналогичными показателями могут похвастаться Ставрополь, Казань, Калининград, Тула, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Средний показатель по этому параметру по России при полном рабочем дне составил 11%, средняя зарплата достигла 63130 рублей.

Ранее исследование показало, что количество вакансий в России с зарплатными предложениями выше 100 тысяч рублей весной 2024 года увеличилось в 2,8 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.

